Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин оценил уровень игроков армейской команды на фоне баскетболистов, выступающих в Евролиге.

«Я уверен, что практически каждый баскетболист ЦСКА мог сейчас играть в Евролиге. Какие бы это были минуты, какая команда — не имеет значения. Андреас Пистиолис мог работать вполне в клубе Евролиги и работать успешно, я уверен в этом. Тем не менее они здесь. И этот факт стоит приветствовать…

Нам удалось собрать людей, которые, может быть, наступили на свои амбиции — зарабатывать больше в Евролиге, играть в той самой Евролиге. Но они в ЦСКА и стараются сделать клуб чемпионом», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».