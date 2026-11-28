Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высказался о последствиях отсутствия российских команд в процессе переговоров между НБА и Евролигой.

«Очень жаль, что российские команды не вовлечены в эту историю от слова совсем. И мы волей этих решений отбрасываемся на много лет от магистральной линии, куда пойдёт европейский клубный баскетбол…

Это время возможностей. И для ЦСКА могла быть возможность, и для «Зенита», и для Краснодара, и для Казани, и для других команд.

Евролига может стать сильнее, может сюда прийти НБА… Чем бы ни закончились переговоры НБА и Евролиги, это будет следующий этап развития европейского клубного баскетбола», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».