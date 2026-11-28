Президент Евролиги Деян Бодирога решил отказаться от депутатского мандата в Сербии

Президент баскетбольной Евролиги Деян Бодирога подал заявление о сложении полномочий депутата Национального собрания Сербии. Об этом сообщает сербский телеканал N1.

Бодирога был избран в парламент от победившего на выборах «Студенческого списка». Заявление об отставке последовало спустя примерно месяц после выборов. Парламентский комитет рассмотрит его 30 ноября.

По информации Eurohoops, на фоне решения Бодироги в Сербии появились предположения о его возможном назначении на пост министра молодёжи и спорта страны. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Бодирога занимает пост президента Евролиги с сентября 2022 года. За игровую карьеру серб трижды становился победителем Евролиги.