Яннис Адетокунбо отреагировал на поражение сборной Греции от Грузии в отборе на ЧМ-2027

Чемпион НБА 2021 года, форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо прокомментировал поражение сборной Греции от национальной команды Грузии (88:92 ОТ) в квалификационном турнире чемпионата мира по баскетболу 2027 года.

«Разумеется, я посмотрел весь матч. Когда ты ведёшь семь очков за 50 секунд до конца, это матч, который должен выиграть», — приводит слова Адетокунбо BasketNews.

За три тура до завершения квалификационного турнира сборная Греции занимает пятое место в группе I, одержав четыре победы при пяти поражениях. Путёвки на чемпионат мира получат три лучшие команды группы.

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