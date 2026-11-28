Защитник «Сакраменто Кингз» Зак Лавин крайне недоволен своим положением в клубе и хочет сменить команду. Об этом сообщает журналист Chicago Sun-Times Джо Каули со ссылкой на источник в НБА.

По информации инсайдера, Лавин рассчитывает продолжить карьеру в команде уровня плей-офф, даже если для этого ему придётся выходить со скамейки запасных. При этом баскетболист пока официально не запрашивал обмен.

Американец проводит последний сезон по максимальному контракту, за который заработает около $ 49 млн.

В 16 матчах нынешнего сезона Лавин в среднем набирает 20,3 очка, делает 3,8 подбора и отдаёт 2,6 результативной передачи, реализуя 49,6% бросков с игры и 39,3% трёхочковых.