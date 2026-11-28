В субботу, 28 ноября, произошёл крупный пожар на территории поместья двукратного чемпиона НБА Криса Боша в городе Проспер (штат Техас, США). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Площадь владений бывшего баскетболиста составляет около 14,6 гектара. К тушению пожара были привлечены несколько пожарных подразделений. Причина возгорания и масштабы нанесённого ущерба пока не установлены.

Фото: x.com/DFWscanner

Примечательно, что несколькими неделями ранее Бошу пришлось опровергать предположения адвокатов осуждённого за поджог в Калифорнии Джонатана Риндеркнехта о возможной связи недвижимости баскетболиста с масштабным пожаром в Лос-Анджелесе в январе 2025 года.

42-летний Бош завоевал два чемпионских титула НБА в составе «Майами Хит» — в 2012 и 2013 годах.