Американский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер выразил недовольство распределением игрового времени российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Уже во втором матче из последних трёх Егор выходит на площадку ближе к концу третьей четверти, проведя до этого всего девять или 10 минут. К моменту его появления на площадке во второй половине исход встречи уже предрешён.

Жорди [Фернандес] говорил, что минуты в матчах, исход которых уже решён, не имеют особой ценности, а игровое время в конкурентных матчах НБА — лучший инструмент развития. Остаток встречи Егор проводит на площадке, когда уже ничего не решается. Это нехорошо. Это не помогает ему развиваться», — сказал Слэйтер в подкасте Locked On Nets.

Журналист также призвал тренерский штаб предоставлять россиянину больше игрового времени, несмотря на его нынешние трудности.