Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон согласился с тем, что 41-летний форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс превосходит его в атлетизме. Гостем подкаста Брансона и его одноклубника Джоша Харта стал американский рэпер Дэйв Берд, известный под псевдонимом Lil Dicky. Он высоко оценил физические способности Джеймса и заявил, что тот даже в 41 год атлетичнее Брансона.

«Он мог бы играть до 50 лет. Судя по тому, как он выступает… Должен сказать, что 42-летний Леброн Джеймс, без обид, атлетичнее Джейлена Брансона. Это действительно так», — заявил Берд в выпуске подкаста The Roommates Show на YouTube.

«Да, я этого не отрицаю», — ответил Брансон.