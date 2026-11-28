Президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о ходе восстановления российского защитника Всеволода Ищенко, выбранного «Даллас Маверикс» на драфте НБА.

«Сева рвался уже в завтрашнем матче выйти на площадку. Мы его еле-еле сдерживаем. Думаю, на Казань он должен быть готов. Сегодня тренировался с командой, открою небольшой секрет. <...> Очень хорошо выглядит, мотивирован максимально, рвётся прямо в бой. Мы его, правда, еле-еле пока удерживаем», — сказал Ведищев на пресс-конференции перед матчем со сборной России.

Встреча «Локомотива-Кубань» с УНИКСом состоится 6 декабря в Казани.