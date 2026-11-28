30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», выразил уверенность в том, что благодаря своей меткости лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри превосходит члена Зала славы баскетбола Мэджика Джонсона.

«Я выбираю Стефена Карри. Извините. Мне нужен игрок, которого приходится опекать с той секунды, как он выходит на площадку, где бы он ни был. Для защитников это кошмар. Мэджик Джонсон может отдать любую передачу и начать любой быстрый отрыв. Но для меня важнее бросок», — приводит слова Брансона портал Basketball Network.