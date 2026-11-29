Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года Дуайт Ховард высказался о пенсионной системе лиги.

«Когда я оформлю выход на пенсию официально, смогу получать эту пенсию НБА. Всё это благодаря нашей ассоциации игроков. Они создали пенсионный фонд, из которого нам выплачивают ежемесячные деньги — сумма зависит от того, сколько мы внесли в свою пенсионную программу. Можно подождать до 55 лет или около того, а затем начать получать выплаты.

Я такой: «Что?! Кто бы на это согласился?!» Если средняя продолжительность карьеры в НБА — три года, то игрок приходит в 22 года и уходит в 25. Допустим, он заканчивает в 26 лет. И теперь с 26 до 55 лет он не может получать выплаты. Что мне делать всё это время?! На что мне жить?» — сказал Ховард в подкасте MightyCast на YouTube.