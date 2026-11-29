Определились восемь из 32 участников чемпионата мира по баскетболу 2027 года

В ходе квалификационных игр к чемпионату мира — 2027 по баскетболу восемь национальных команд уже гарантировали себе место на турнире.

В число стран, которые примут участие в мировом первенстве, вошли Канада, Австралия, Катар, Турция, Германия, Франция, Хорватия и Польша. Всего сыграют 32 национальных команды.

Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 2027 года в Катаре стартует 27 августа 2027 года и продлится до 12 сентября 2027 года. Отборочный цикл проходит с 19 февраля 2024 года по 2 марта 2027 года и разыгрывает 31 путёвку. Ещё одно место забронировано за хозяевами турнира — сборной Катара.