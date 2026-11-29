Журналист The Athletic Джаред Уайсс рассказал о причинах поведения форварда «Филадельфии Сиксерс» Джейлена Брауна по отношению к бывшему одноклубнику по «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

«Джейлен считал, что Джейсон не поддержал его, когда это было необходимо, особенно минувшим летом, и именно это его расстраивало. Думаю, эпизод с вращением мяча стал отражением того, что Джейлену неоднократно, особенно в последнее время, требовалось, чтобы Джейсон заступился за него — публично или в частном порядке. Но Тейтум предпочитает держаться в стороне, и Джейлена это не устраивает», — сказал Уайсс в подкасте The Big Wos Show.

Напомним, 11 ноября Браун демонстративно продолжал вращать мяч на пальце, оставив без ответа приветствие Тейтума перед их первой очной встречей после летнего обмена.