«Вашингтон» уволил главного тренера после 173 поражений за время его работы — Чарания

Руководство «Вашингтон Уизардс» приняло решение об увольнении 50-летнего американского специалиста Брайана Кифа с поста главного тренера команды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба будет назначен Адам Капорн, который также возглавляет мужскую сборную Австралии по баскетболу.

Киф руководил «Вашингтоном» с января 2024 года. Под его руководством команда одержала 50 побед при 173 поражениях в регулярных чемпионатах НБА.

В ночь на 29 ноября «Уизардс» потерпели разгромное поражение от «Орландо Мэджик» (91:116). На счету столичной команды семь побед при 13 поражениях в нынешнем сезоне.