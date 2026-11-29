Егор Дёмин набирает почти вдвое больше очков в победных матчах «Бруклина» в НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин демонстрирует существенно более высокую результативность в победных матчах своей команды в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА.

В трёх победных встречах с участием россиянина Дёмин в среднем набирал 17,7 очка, реализуя 50% бросков с игры. В 10 проигранных матчах аналогичные показатели составили 9,6 очка и 31,3% соответственно.

Заметно отличается и средний показатель «плюс-минус» российского баскетболиста — «+18» в победах и «-8» в поражениях.

Во всех трёх победных встречах с участием Дёмина в нынешнем сезоне россиянин набирал не менее 15 очков.