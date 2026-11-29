Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо выразил недовольство форматом Кубка НБА после того, как его команда не смогла выйти в четвертьфинал турнира, несмотря на три победы в четырёх матчах.

«Это безумие. Я совершенно не понимаю этих раскладов, поскольку считаю, что у нас была самая сложная группа. На мой взгляд, если у тебя такая сложная группа, это должно что-то гарантировать. Им следует сделать как в студенческом американском футболе — учитывать сложность календаря», — приводит слова Адебайо аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

«Майами» уступил первое место в группе «Филадельфии» по результату очной встречи, а также не смог получить путёвку в четвертьфинал по дополнительным показателям, несмотря на положительную разницу набранных и пропущенных очков (+28).