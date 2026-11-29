В НБА рассмотрят конфликт Луки Дончича со зрителем после вылета «Лейкерс» из Кубка лиги

Руководство НБА рассмотрит обстоятельства конфликта словенского защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича с болельщиком «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщает журналист California Post Хоби Прайс со ссылкой на источник.

Отмечается, что рассмотрение инцидента является стандартной процедурой НБА в подобных ситуациях.

Напомним, после завершения матча группового этапа Кубка НБА (96:99) Дончич бросил свой напульсник в сторону зрителей. Услышав, что болельщики не захотели его принимать, словенец вернулся за ним, после чего один из зрителей толкнул баскетболиста. В конфликт вмешались сотрудники службы безопасности.

Дончич завершил встречу с 31 очком. По итогам матча «Лейкерс» выбыли из розыгрыша Кубка НБА.