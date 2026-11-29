Спонсор оплатит страховку Мусы для его выступления за сборную Боснии и Герцеговины

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Боснии и Герцеговины Джевад Алиходжич сообщил о решении проблемы со страховкой двукратного чемпиона Евролиги Джанана Мусы, необходимой для его участия в квалификации чемпионата мира 2027 года.

Один из спонсоров национальной федерации взял на себя обязательство предоставить необходимые 36 тыс. конвертируемых марок (около € 18,4 тыс.).

«Ни одна федерация не может функционировать без государственной финансовой поддержки. Мы решили эту проблему, но вопрос в том, сможем ли решить её в следующий раз», — приводит слова Алиходжича Reprezentacija.ba.

Сам Муса подтвердил готовность сыграть со сборной Литвы, несмотря на недавнюю операцию на глазу. Встреча состоится 29 ноября в Сараеве и начнётся в 20:00 мск.