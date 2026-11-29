«Мне жаль болельщиков, которые так о нас думают». Трей Янг — о критике «Вашингтона»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг отреагировал на мнение болельщиков о том, что команда не изменилась, несмотря на усиление состава.

«Это их восприятие, и то, что они хотят думать, — их дело. Мне жаль болельщиков, которые так о нас думают. Наши результаты уже не такие, как раньше. Потребуется некоторое время», — приводит слова Янга журналист Грег Финберг в социальной сети X.

При этом баскетболист признал, что отставание в 30 очков по ходу домашнего матча недопустимо для столичной команды.

В ночь на 29 ноября «Вашингтон» уступил «Орландо Мэджик» (91:116), потерпев 13-е поражение в 20 матчах нынешнего сезона НБА. Впоследствии стало известно об увольнении главного тренера «Уизардс» Брайана Кифа.