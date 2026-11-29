Лишь 5 баскетболистов с 2000 года набрали 14 000 очков в НБА быстрее Гилджес-Александера

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер преодолел отметку в 14 тыс. очков за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.

Двукратному MVP регулярного чемпионата потребовалось для этого 549 матчей — шестой результат среди баскетболистов НБА, достигших данной отметки с 2000 года.

Быстрее Гилджес-Александера этого достижения добились лишь Леброн Джеймс, Лука Дончич, Шакил О'Нил, Кевин Дюрант и Аллен Айверсон.

В матче с «Милуоки Бакс» (111:119), состоявшемся в ночь на 29 ноября, канадец набрал 31 очко и отдал восемь результативных передач. «Оклахома» потерпела четвёртое поражение подряд.