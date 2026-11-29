В ночь на 29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр в ночь на 29 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 91:116 (21:30; 17:38; 30:27; 23:21);

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 116:118 (21:39; 29:34; 38:23; 28:22);

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:111 (27:26; 31:38; 34:18; 27:29);

«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 108:107 (21:32 29:26; 28:26; 30:23);

«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 131:93 (36:26; 26:24; 31:25; 38:18).

После 20 игр Западную конференцию возглавляет «Сан-Антонио Спёрс» (16 побед и четыре поражения). Лидер Востока — «Филадельфия Сиксерс» (16 побед и пять поражений).