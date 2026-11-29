Российский баскетболист Виктор Лахин провёл один из лучших матчей в G-лиге НБА

25-летний российский профессиональный баскетболист Виктор Лахин, выступающий за команду «Стоктон Кингз» в лиге Лиге развития НБА (G-лига) на позиции форварда, стал лучшим игроком матча с коллективом «Солт-Лейк-Сити Старс», в котором его клуб одержал победу со счётом 119:112.

Встречу Виктор закончил со следующей статистикой — 17 очков (6/11 cо средней, 1/1 трёхочковых и два штрафных), семь подборов, четыре передачи и три потери при коэффициенте «плюс-минус», равном «+20».

Перед стартом сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лахин принял участие в Летней лиге, выступая за коллектив «Сакраменто Кингз», который и взял россиянина в свой фарм-клуб.