Сегодня, 29 ноября, пройдёт очередной день европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого поклонников матчей национальных команд ожидает шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 29 ноября (время московское):

18:30 — Грузия — Португалия;

19:00 — Турция — Исландия;

19:30 — Украина — Черногория;

20:00 — Испания — Греция;

20:00 — Босния и Герциговина — Литва;

21:00 — Сербия — Италия.

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.