Стало известно, из-за чего могла произойти стычка между Дюрантом и Бруксом

Аккаунт LegendZ в социальной сети X опубликовал расшифровку словесной перепалки между форвардом «Хьюстон Рокетс» Кевином Дюрантом и баскетболистом «Финикс Санз» Диллоном Бруксом.

По версии источника, причиной конфликта стала публикация Дюранта в социальных сетях, в которой американец припомнил канадцу задержание по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

В ходе перепалки Дюрант неоднократно оскорблял Брукса и призывал его перейти от слов к действиям. После того как баскетболистов разняли, американец жестом указал в сторону подтрибунного помещения.

Напомним, оба игрока получили технические фолы за 23,8 секунды до окончания встречи. Для Брукса этот технический фол стал вторым, вследствие чего канадец был удалён с площадки. «Хьюстон» одержал победу со счётом 116:104.