Защитник «Сакраменто Кингз» Зак Лавин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о недовольстве своим положением в клубе НБА.

«Мы живём в мире, в котором СМИ, не обладающие никаким авторитетом и не имеющие источников, могут оказывать влияние на людей. Если вы не слышали этого от меня или моих представителей, то это полная чушь», — написал Лавин на своей странице в социальной сети X.

Ранее журналист Chicago Sun-Times Джо Каули сообщил о готовности Лавина сменить команду, даже если на новом месте ему придётся выходить со скамейки запасных. Впоследствии инсайдер Сэм Эмико заявил, что американец также готов рассмотреть вариант с выкупом контракта.

В нынешнем сезоне зарплата Лавина составляет $ 48,9 млн.