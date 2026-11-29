Стефен Карри поделился новыми семейными фотографиями со Дня благодарения
38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри и его супруга Айеша поделились семейными фотографиями, сделанными во время празднования Дня благодарения.
Фото: Из личного архива Стефена Карри
Супруги воспитывают четверых детей — 14-летнюю Райли, 11-летнюю Райан, восьмилетнего Кэнона и двухлетнего Кайуса. Стефен и Айеша состоят в браке с июля 2011 года.
В настоящий момент Карри продолжает восстанавливаться после разрыва правой косой мышцы живота, полученного 11 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс». Ранее стало известно, что американский баскетболист пропустит ещё как минимум три встречи регулярного чемпионата НБА.
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