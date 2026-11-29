38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри и его супруга Айеша поделились семейными фотографиями, сделанными во время празднования Дня благодарения.

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Супруги воспитывают четверых детей — 14-летнюю Райли, 11-летнюю Райан, восьмилетнего Кэнона и двухлетнего Кайуса. Стефен и Айеша состоят в браке с июля 2011 года.

В настоящий момент Карри продолжает восстанавливаться после разрыва правой косой мышцы живота, полученного 11 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс». Ранее стало известно, что американский баскетболист пропустит ещё как минимум три встречи регулярного чемпионата НБА.