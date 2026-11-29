Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поздравил команду «Локомотив-Кубань» с 80-летием.

«80 лет – серьёзный и по-настоящему значимый юбилей! Единая лига поздравляет «Локомотив-Кубань» с этой знаменательной датой. Сегодня трудно представить Лигу без краснодарского клуба – команды с характером, амбициями и приверженностью красивому, зрелищному баскетболу.

Отдельно хочется отметить вклад президента клуба Андрея Ведищева, под руководством которого «Локомотив-Кубань» сохраняет высокие спортивные амбиции, развивает инфраструктуру и уделяет большое внимание подготовке молодых игроков. Краснодарская школа баскетбола по праву считается одной из сильнейших: уже пять лет подряд награду лучшему молодому игроку Единой лиги получают воспитанники «Локо» – впечатляющее достижение и свидетельство системной работы клуба.

Не менее важную роль играет и работа «Локомотива-Кубань» за пределами площадки. Клуб умеет создавать особую атмосферу вокруг баскетбола и находить интересные способы взаимодействия с аудиторией. Краснодарские фанаты – люди, которые тонко чувствуют игру и всегда поддерживают команду, а их энергия на трибунах стала неотъемлемой частью баскетбольной культуры города.

Желаем «Локомотиву-Кубань» новых побед, ярких достижений, дальнейшего развития и, конечно, как можно больше незабываемых моментов вместе с болельщиками!» — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.