Авторитетное североамериканское издание The Ringer представило обновлённый рейтинг 100 лучших действующих баскетболистов НБА.
Первое место занял 22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Вторым стал Лука Дончич, третьим — действующий MVP регулярного чемпионата Шей Гилджес-Александер.
Топ-10 лучших действующих игроков НБА по версии The Ringer:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
5. Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
7. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
Кевин Дюрант занял 19-е место, а четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс расположил