Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поздравила «Локомотив-Кубань» с 80-летием.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с 80-летием! За большой историей клуба стоит труд нескольких поколений игроков, тренеров и менеджеров. В юбилей хочется поблагодарить всех, кто посвятил себя «Локо» и сегодня помогает ему двигаться вперёд.

Президент клуба Андрей Ведищев из года в год создаёт сильную команду с характером, способную бороться за самые высокие места в Единой лиге. Особенно ценно, что важную роль в решении этих задач играют собственные воспитанники «Локомотива-Кубань». В Краснодаре умеют не только находить талантливых ребят, но и давать им возможность реализовать себя. Переход из молодёжного баскетбола во взрослый – один из самых сложных этапов карьеры. В «Локо» воспитанникам доверяют место в основной команде и ответственность за результат. Для молодых игроков это важнейший стимул: они видят перед собой реальную перспективу и понимают, ради чего работают каждый день.

Создание академии мирового уровня стало важным шагом на этом пути. У юных баскетболистов есть все условия для профессионального роста, а рядом – тренеры, которые помогают раскрыть их способности. Такая многолетняя работа дает многое и нашему чемпионату Единой лиги, и всему российскому баскетболу.

Желаю «Локомотиву-Кубань» новых талантливых поколений, смелости в достижении самых высоких целей и больших побед в Лиге!» — приводит слова Корстин пресс-служба турнира.