59-летний народный артист России Филипп Бедросович Киркоров сообщил о том, что в возрасте одного года скончался его питомец — пёс породы мальтипу с прозвищем Леброн.

«Вчера не стало Леброна… Пустота и боль. Нашему малышу мальтипу был всего годик. Беги по радуге, мой мальчик», — написал Киркоров в социальных сетях.

Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий в интервью никогда не признавался, в честь кого решил назвать своего питомца Леброном, но поклонники в социальных сетях склоняются к тому, что имя выбрано в честь 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»).