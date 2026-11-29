НБА: расписание игр в ночь на 30 ноября

В ночь с 29 на 30 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогут посмотреть 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание игр в ночь с 29 на 30 ноября (время московское):

23:30 – «Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит»;

0:00 – «Сан-Антонио Спёрс» – «Бостон Селтикс»;

0:00 – «Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс»;

1:00 – «Юта Джаз» – «Финикс Санз»;

2:00 – «Торонто Рэпторс» – «Денвер Наггетс»;

2:00 – «Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хоукс»;

2:00 – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»;

2:00 – «Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик»;

4:30 – «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс»;

5:00 – «Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз».