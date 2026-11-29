Председатель совета директоров краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Юрий Нагорных ответил, на что способна команда по итогам сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«Объективно видно, что команда научилась грамотнее действовать в напряжённых концовках и не тратить лишние нервы против соперников из нижней части турнирной таблицы. Плюс радует уверенная игра против лидеров. В Суперкубке обыграли ЦСКА, в чемпионате для победы над армейцами не хватило совсем немного. В финале Суперкубка дали серьёзный бой турецкому «Эфесу», который ещё недавно дважды подряд выигрывал Евролигу. Чувствуется, что команда увереннее себя чувствует в матчах с сильными соперниками. Очевидно, что хорошую работу проделывает главный тренер Томислав Томович.

Да и в целом у «Локомотива» сейчас глубокий и сбалансированный состав — команда может на протяжении всего матча поддерживать высокую интенсивность. Главное — обойтись без травм на важных отрезках сезона. Это я говорю вещи, которые очевидны нейтральному наблюдателю. А как болельщик я, конечно же, верю в лучшее и желаю баскетбольному «Локо» поскорее добиться целей, которые у команды, как мы знаем, всегда самые высокие!

Конечно, непокорённые вершины тоже остались. Все мы будем счастливы видеть «Локомотив» победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России. Но в борьбе за такие достижения нужна не только спортивная удача, чтобы выиграть решающий матч, но и планомерная подготовка, которая позволит регулярно до финалов добираться. При наличии качественного фундамента, которым «Локомотив-Кубань» теперь обладает, большие успехи обязательно придут, и я вижу, что в клубе это тоже понимают», — приводит слова Нагорных «Гудок».