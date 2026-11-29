Тренерский штаб «Бруклин Нетс» разрешил американскому разыгрывающему Майкелу Брауну-младшему принимать участие в матчах регулярного чемпионата НБА, проходящих в два дня подряд. Об этом сообщает журналист New York Post Брайан Льюис.

Ранее участие 20-летнего баскетболиста в спаренных матчах было ограничено из-за проблем со спиной.

В ночь на 29 ноября Браун впервые в карьере в НБА принял участие во второй встрече за два дня. В матче с «Шарлотт Хорнетс» (118:116) американец набрал девять очков и отдал пять результативных передач, не совершив ни одной потери.

Браун четвёртый матч подряд вышел в стартовой пятёрке «Бруклина». Российский защитник Егор Дёмин вновь начал встречу со скамейки запасных.