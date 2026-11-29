Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Ханклер заявил, что федерация направит письмо в ФИБА по поводу скандальных высказываний главного тренера сборной Турции Эргина Атамана.
«Меня огорчила параллель, которую провёл турецкий тренер между цветом кожи игрока и его национальностью. В прошлом французской национальной команде приходилось терпеть ожесточённые расистские высказывания. Подобные непростительные заявления, скорее всего, спровоцируют и подпитают расистскую риторику, с которой постоянно борется Французская баскетбольная федерация. Подобным замечаниям нет места, и они предосудительны во всех отношениях.
Подобные замечания от такого уважаемого тренера, как Эргин Атаман, вызывают глубокую тревогу. Я могу лишь ещё раз выразить наше возмущение и подтвердить нашу непоколебимую поддержку каждо