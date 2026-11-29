Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Ханклер заявил, что федерация направит письмо в ФИБА по поводу скандальных высказываний главного тренера сборной Турции Эргина Атамана.

Ранее Атаман выразил недовольство правилами Международной федерации баскетбола (ФИБА), не позволяющими Тарику Биберовичу выступать за сборную Турции без статуса натурализованного игрока. При этом тренер привёл в пример чернокожих баскетболистов в национальных командах Франции и Испании.

«Меня огорчила параллель, которую провёл турецкий тренер между цветом кожи игрока и его национальностью. В прошлом французской национальной команде приходилось терпеть ожесточённые расистские высказывания. Подобные непростительные заявления, скорее всего, спровоцируют и подпитают расистскую риторику, с которой постоянно борется Французская баскетбольная федерация. Подобным замечаниям нет места, и они предосудительны во всех отношениях.

Подобные замечания от такого уважаемого тренера, как Эргин Атаман, вызывают глубокую тревогу. Я могу лишь ещё раз выразить наше возмущение и подтвердить нашу непоколебимую поддержку каждо