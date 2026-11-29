Известный североамериканский инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что перестал верить в то, что звёздный словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич когда-либо изменит своё поведение в общении с судьями.

«Честно говоря, я перестал думать, что Лука когда-нибудь изменится в общении с судьями. Я пришёл к пониманию, что это единственный способ, которым он умеет играть. Он не знает, как играть по-другому. Это как сказать: «Лука, играй, но не используй свой шаг назад», — приводит слова Уиндхорста подкаст The Scoop with Windy.

Напомним, Дончич выступает за «Лейкерс» с февраля 2025 года.