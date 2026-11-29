Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о защитнике Стефоне Касле, отметив его огромный вклад в игру команды.

«Я знал это о нём с первого дня. В защите он просто бешеный пёс. Для соперников он настоящий кошмар. Знаю, им приходится ужасно тяжело, когда они играют против него. Да, здорово иметь такого парня в команде. На него всегда можно положиться. Здорово, когда рядом есть такой человек. Я так рад, что нам предстоит провести много времени вместе на протяжении моей карьеры, надеюсь, что мы просто проведём вместе всю нашу карьеру», – приводит слова Вембаньямы пресс-служба «Сан-Антонио Спёрс».