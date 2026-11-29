Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал текущие трудности команды, связанные с серией неудач и серьёзными изменениями в составе.

«Если говорить честно, мы просто уже не та баскетбольная команда, какой были в последние годы. Нужно называть вещи своими именами. Мы пока не работаем как единый механизм. Очевидно, что состав полностью изменился, поэтому подобная ситуация была неизбежна. Но наша задача — разобраться в происходящем и понять, как этой команде добиться такой же эффективности, как у предыдущего состава», — приводит слова Гилджес-Александера Hoops Hype в социальной сети Х.