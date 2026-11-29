Сегодня, 29 ноября, прошёл очередной день европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого поклонников матчей национальных команд ждали шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу 29 ноября:

Грузия — Португалия — 92:78;

Турция — Исландия — 101:83;

Украина — Черногория — 71:77;

Испания — Греция — 83:74;

Босния и Герцеговина — Литва — 73:85;

Сербия — Италия — 102:76.

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.