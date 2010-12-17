Маккалеб получил звание MVP 9-го тура Евролиги-2010/11

Защитник «Монтепаски» Бо Маккалеб получил звание самого полезного игрока 9-го тура группового этапа Евролиги в сезоне-2010/11, сообщает официальный сайт турнира.

В победном для его команды матче с «Фенербахче» американец набрал 22 очка, реализовав 7 бросков с игры из 10 и 8 штрафных из 8, а также отметился 7 передачами, 4 перехватами и 3 подборами.

На звание MVP 9-го тура Евролиги также претендовали защитник «Лоттоматики» Нихад Джедович, центровой «Барселоны» Фран Васкес, центровой «Реала» Дьор Фишер и защитник «Каха Лабораль» Фернандо Сан Эметерио.