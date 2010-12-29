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М. Уильямс: российские судьи не добавляют баскетболу зрелищности

М. Уильямс: российские судьи не добавляют баскетболу зрелищности
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Енисея» Маркус Уильямс считает, что многие игроки, участвующие в российском первенстве, могли бы достойно выступить и в чемпионате НБА. Кроме того, баскетболист отметил различия между системами судейства в двух лигах.

«Многие баскетболисты, выступающие в чемпионате России, вполне могли бы играть и в НБА. Я не шучу. Пусть в организационном плане разница между двумя лигами колоссальная, звёзд хватает и здесь, и там.

И ещё хотел бы высказаться по поводу российской манеры судейства. Мне кажется, ваши судьи порой перебарщивают, фиксируя почти каждое касание. В НБА арбитры позволяют защищаться гораздо жёстче. И это добавляет баскетболу зрелищности», — цитирует слова Уильямса «Спорт-экспресс».

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