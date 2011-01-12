23 очка Паркер помогли УГМК на выезде одолеть "Шопрон" в Евролиге
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В рамках девятого тура группового этапа женской Евролиги екатеринбургский УГМК на выезде встречался с венгерским «Шопроном» и добился уверенной победы со счётом 87:88. Самой результативной баскетболисткой матча в составе российской команды стала Кэндис Паркер, набравшая 23 очка.
Евролига. Женщины. Группа В. 9-й тур
«Шопрон» (Венгрия) — УГМК (Екатеринбург, Россия) — 68:87 (17:19, 15:22, 12:26, 24:20)
«Шопрон»: Холт (23), Кривацевич (10), Раткайне-Йордёг (8).
УГМК: Паркер (23), Груда (20), Бибржицка (12).
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