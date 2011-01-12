23 очка Паркер помогли УГМК на выезде одолеть "Шопрон" в Евролиге

В рамках девятого тура группового этапа женской Евролиги екатеринбургский УГМК на выезде встречался с венгерским «Шопроном» и добился уверенной победы со счётом 87:88. Самой результативной баскетболисткой матча в составе российской команды стала Кэндис Паркер, набравшая 23 очка.

Евролига. Женщины. Группа В. 9-й тур

«Шопрон» (Венгрия) — УГМК (Екатеринбург, Россия) — 68:87 (17:19, 15:22, 12:26, 24:20)

«Шопрон»: Холт (23), Кривацевич (10), Раткайне-Йордёг (8).

УГМК: Паркер (23), Груда (20), Бибржицка (12).