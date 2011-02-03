Брайант: мне безразлично мнение тех, кто критикует "Лейкерс"
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант отреагировал на критические замечания Мэджика Джонсона, который посоветовал команде совершить ряд перестановок в составе, чтобы избежать кризиса.
«Я не знаю, мне всё равно. Те, кто критикует мою команду, могут смело поцеловать меня в зад. Мне наплевать на их мнение. Я двигаю этот поезд вперёд. Мы продолжим наше движение, и в июне никто и слова не скажет», — приводит слова Брайанта ESPN.
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