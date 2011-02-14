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"Нью-Джерси" собирается обменять Мёрфи

"Нью-Джерси" собирается обменять Мёрфи
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Руководство «Нью-Джерси» намерено обменять форварда Троя Мёрфи до 24 февраля, крайнего срока заключения сделок. «Нетс» хотят получить взамен либо игрока с истекающим контрактом, либо молодого перспективного баскетболиста.

«Мы рассматриваем различные варианты и действительно намерены обменять Мёрфи, но не собираемся произвести обмен только ради обмена», — приводит слова генерального менеджера «Нетс» Билли Кинга АР.

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