Исакович: в ближайшее время будет опубликован бюджет ЦСКА

Генеральный директор ООО «Управляющая компания „Спортивные проекты“ Леонид Исакович рассказал, что „Норильский Никель“, который является акционером ЦСКА, не устраивают результаты клуба.

»Бюджет ЦСКА не уменьшался на протяжении последних трёх сезонов. Он был и остаётся одним из самых высоких в Европе. При этом результаты команды уровню финансирования совершенно не соответствуют. Мы в ближайшее время планируем опубликовать бюджет клуба. У нас нет секретов от болельщиков, мы выполняем все свои обязательства перед клубом неукоснительно и прозрачно", — цитирует Исаковича РИА «Новости».