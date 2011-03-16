В 16:00 по московскому времени в красноярском Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоится финальный матч Кубка России между петербургским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«Чемпионат.ру» готовит прямую текстовую трансляцию этого противостояния:

Прямая текстовая трансляция финала Кубка России «Спартак» — «НН».