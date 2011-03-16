15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Прямая текстовая трансляция финала Кубка России "Спартак" — "НН"

Прямая текстовая трансляция финала Кубка России "Спартак" — "НН"
Комментарии

В 16:00 по московскому времени в красноярском Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоится финальный матч Кубка России между петербургским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«Чемпионат.ру» готовит прямую текстовую трансляцию этого противостояния:
Прямая текстовая трансляция финала Кубка России «Спартак» — «НН».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android