Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Роуз и Бузер сыграют против "Атланты" в среду

Роуз и Бузер сыграют против "Атланты" в среду
Комментарии

Разыгрывающий «Чикаго» Деррик Роуз и форвард Карлос Бузер примут участие во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против «Атланты» в среду, 4 мая, сообщает ESPN. Напомним, что на данный момент «Хоукс» впереди в серии со счётом 1-0.

Роуз, признанный MVP регулярного сезона, получил повреждение голеностопа в стартовой встрече серии, однако травма оказалась несерьёзной. Бузер принял участие и в первом матче против «ястребов», несмотря на травму пальца, полученную в пятом поединке серии с «Индианой».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022