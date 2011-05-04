Роуз и Бузер сыграют против "Атланты" в среду
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Разыгрывающий «Чикаго» Деррик Роуз и форвард Карлос Бузер примут участие во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против «Атланты» в среду, 4 мая, сообщает ESPN. Напомним, что на данный момент «Хоукс» впереди в серии со счётом 1-0.
Роуз, признанный MVP регулярного сезона, получил повреждение голеностопа в стартовой встрече серии, однако травма оказалась несерьёзной. Бузер принял участие и в первом матче против «ястребов», несмотря на травму пальца, полученную в пятом поединке серии с «Индианой».
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