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Кестутис Кемзура: выигрыш трофея сказался на игроках

Кестутис Кемзура: выигрыш трофея сказался на игроках
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Сегодня подмосковные «Химки» проведут первый матч в рамках 1/16 плей-офф Кубка УЛЕБ. В выездном поединке подопечные Кестутиса Кемзуры сыграют с немецким «Кёльном-99». Главный тренер химчан оценивает состояние своих игроков.

«После успеха в Кубке России, команда получила хороший урок в Люберцах. Конечно, выигрыш первого официального трофея для клуба не может не сказаться на игроках, тренерах. В матче с „Триумфом“ мы получили неплохую „встряску“, но, в конце концов, одержали важную победу. Уверен, всё это заставило всех нас сделать правильные выводы», — приводит слова специалиста официальный сайт подмосковного клуба.

Матч состоится 19 февраля в 21:30 мск.

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