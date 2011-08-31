Блатт: доволен тем, как сборная провела утреннюю тренировку
Главный тренер сборной России Дэвид Блатт после утренней тренировки команды прокомментировал состояние и настрой своих подопечных.
«Все здоровы, чувствуют себя нормально, уже жаждут броситься в бой и показать себя. Я доволен тем, как мы провели утреннюю тренировку, и надеюсь, что игра наглядно продемонстрирует наш настрой и желание», — передаёт слова Блатта специальный корреспондент «Чемпионат.com» Лев Савари.
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