Блатт: доволен тем, как сборная провела утреннюю тренировку

Главный тренер сборной России Дэвид Блатт после утренней тренировки команды прокомментировал состояние и настрой своих подопечных.

«Все здоровы, чувствуют себя нормально, уже жаждут броситься в бой и показать себя. Я доволен тем, как мы провели утреннюю тренировку, и надеюсь, что игра наглядно продемонстрирует наш настрой и желание», — передаёт слова Блатта специальный корреспондент «Чемпионат.com» Лев Савари.