Игроки НБА готовы отказаться от 4 % прибыли

По информации Sports Illustrated, главной проблемой в переговорах владельцев клубов НБА с профсоюзом игроков является распределение прибыли. Напомним, что по предыдущему соглашению игроки получали 57% доходов, однако владельцев клубов такая ситуация не устраивает.

Баскетболисты готовы немного умерить свои аппетиты и опустить планку до 53%, но не ниже. Общая прибыль лиги оценивается в $ 4 млрд, так что каждый процент составляет $ 40 млн.

Напомним, что новая встреча сторон намечена на пятницу, 30 сентября.