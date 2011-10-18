"Спартак" разгромил "Северсталь" "+41" в Кубке России

Питерский «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка России на выезде разгромил «Северсталь» со счётом 89:48. Ответная встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Кубок России. 1/8 финала. Первый матч

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Санкт-Петербург) — 48:89 (11:17, 16:22, 7:30, 14:20)

«Спартак»: Зозулин (14), Лиходей (14), Каширов (12), Котишевский (12), Сергеев (11), Драгичевич (9 + 11 подборов).